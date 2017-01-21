Кто-то сомневался, что найдется модельер, желающий одеть бывшую словенскую модель на инаугурацию нелюбимого в США президента.

И что ей хватит вкуса. Но в итоге дебют Меланьи Трамп в роли первой леди обернулся оглушительным фэшн-успехом: она даже заслужила лестные сравнения с главной иконой стиля Америки всех времен — Жаклин Кеннеди.

Параллели неслучайны. Меланья была в платье и жакете Ralph Lauren цвета «сахарная бумага». Он называется так потому, что в XIX веке именно в такую бумагу заворачивали сахарные головы. Жаклин была без ума от этого оттенка и выбрала его для инаугурации в 1961 году.

С фасоном маэстро Ральф Лорен (который, кстати, демократ и давно одевает Хиллари Клинтон) и его новая клиентка тоже «угадали» — чистый, лаконичный и элегантный крой точь-в-точь соответствовал модным пристрастиям легендарной Джеки.

Жаклин Кеннеди в платье и шляпке цвета «сахарная бумага»