Официальные аккаунты в соцсетях президента США, первой леди и интернет-ресурсы Белого дома начали работу от имени новой администрации.

Страницы в твиттере президента и первой леди - @POTUS (President of the United States - ИФ) и @FLOTUS (First Lady of the United States - ИФ) полностью обновлены и будут публиковать информацию от имени Дональда Трампа и Мелании Трамп.

С веб-сайта и аккаунтов в твиттере и фейсбуке Белого дома также удалена вся выложенная там до 20 января информация.

It’s official. Our 45th president has taken the oath of office & we couldn't be more excited! Congratulations to @POTUS Trump #Inauguration — The White House (@WhiteHouse) 20 января 2017 г.

"Теперь это официально. Наш 45-й президент принял присягу, и мы крайне воодушевлены! Поздравляем @POTUS", - гласит первая запись в обновленном твиттере Белого дома.

​