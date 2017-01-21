Сирийская армия успешно проводит наступательную операцию на севере провинции Алеппо в районе города Аазаз, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на источник, владеющий информацией на месте.

"Сирийская армия продолжает наступление на севере Сирии находясь и уже находится в 12 километрах от границы с Турцией", — рассказал собеседник агентства.

Продвинуться к границе Турции удалось правительственным войскам после освобождения деревни Сауран близь пограничного города Аазаз, где проходили бои между армией и боевиками террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта".

По словам источника, террористы отступили на север, в сторону Турции.

Сирийский город Аазаз расположенный на границе с Турцией, контролируется различными радикальными группировками, включая террористическую "Джебхат ан-Нусра". По данным сирийских военных, через пограничное КПП в Аазаз радикалы получают из Турции продовольствие и боеприпасы. Также данным участком границы, как в соседней провинции Идлиб, пользуются иностранные наемники, которые прибывают в Сирию через турецкую территорию, утверждают сирийские военные.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером пять тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

РИА Новости