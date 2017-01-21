Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чо Юн Сун арестована по запросу спецкомиссии следователей, которые ведут дело о злоупотреблении властью и коррупции в окружении президента страны Пак Кын Хе.

Министр арестована за предполагаемое составление «черного списка» деятелей искусств, критикующих президента страны.

Список из более чем 9400 художников, музыкантов и деятелей культуры был создан для того, закрыть доступ этим лицам ко всех видах государственной помощи. Министр обвиняется в злоупотреблении служебным положением и даче ложных показаний.

Чо Юн Сун подала в отставку, передает Kyodo. Суд также выдал ордер на арест бывшего главы администрации президента Ким Ки Чхуна.

Напомним, президенту Пак Кын Хе 9 декабря был объявлен импичмент. Решение стало результатом длившегося с конца октября скандала с подругой президента страны, которая, не занимая никаких официальных постов, была вовлечена в процесс принятия государственных решений. В первый день нового года Пак Кын Хе отвергла обвинения в коррупции, назвав их «искаженными и ложными».

«Коммерсант»