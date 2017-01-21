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В мире

В Мьянме захватили в заложники 37 туристов из Таиланда 21.01.2017 22:16

Тридцать семь туристов из Таиланда были утром в субботу захвачены в заложники на территории мьянманского штата Карен бойцами местной вооруженной группировки из-за ареста таиландской полицией шести несовершеннолетних каренских секс-работниц и их проводника, сообщает в субботу интернет-версия таиландской газеты Nation.

"Пограничные силы штата Карен", вооруженная группа каренского национального меньшинства Мьянмы, лояльная правительству страны и входящая в состав национальных вооруженных сил в качестве "местного пограничного ополчения", захватила 37 граждан Таиланда, которые пересекли границу в составе туристической группы по программе приграничного туризма, сообщает газета. Представители "пограничников" потребовали от Таиланда немедленного освобождения арестованных таиландской полицией в среду шести несовершеннолетних каренских девушек, прибывших в Таиланд в качестве секс-работниц и их каренского же проводника, которому было предъявлено обвинение в контрабанде людей.

Вечером в субботу, после продолжительных переговоров между каренскими "пограничниками", и военным властями соседней со штатом Карен провинции Таиланда, все заложники были освобождены и возвращены на родину, сообщает издание со ссылкой на командование таиландского приграничного военного округа.

"Пограничные силы штата Карен" несут основную тяжесть борьбы с вооруженными антиправительственными группировками этого штата, находящимися в состоянии конфликта с центральным правительством Мьянмы, подчеркивает издание.

РИА Новости

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