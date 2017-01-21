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В мире

Женские протесты против Трампа проходят по всему миру 21.01.2017 19:24

Тысячи женщин выходят на улицы мировых столиц с акциями протеста против президента Дональда Трампа, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, марши прошли или пройдут по всему миру, в частности в Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне и Токио.

"Мы выступаем не как антитрамповское движение само по себе, мы протестуем против пропаганды ненависти, женоненавистничества, нетерпимости, ксенофобии", — заявила одна из организаторов.

Ранее сообщалось, что крупная акция протеста под названием "Марш женщин на Вашингтон", приуроченная к вступлению Дональда Трампа в должность президента США, запланирована в субботу в американской столице.

Организаторы в Вашингтоне заявили, что ожидают до 200 тысяч участников. Среди выступающих — активисты, актрисы, политические деятели. Например, в списке выступающих актриса Скарлетт Йоханссон, режиссер-документалист Майкл Мур, мэр Вашингтона Мюриэль Боузер, а также Анджела Дэвис — правозащитница, коммунист и педагог, широко известная в СССР в 70-е годы.

РИА Новости

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