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В мире

Землетрясение зафиксировано у границы Китая и Казахстана 21.01.2017 08:00

Подземный толчок магнитудой 4,2 зафиксирован в ночь на субботу в 175 км к северо-западу от города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 23:07 мск в пятницу, имел координаты 46.26 градуса северной широты и 82.79 градуса восточной долготы и находился примерно в 15 км от китайско-казахстанской границы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

Интерфакс

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