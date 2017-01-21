Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, вылетев с территории России, нанесли удар по объектам террористов "Исламского государства Ирака и Леванта" в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Целями стали базовые лагеря террористов, склады вооружения и боеприпасов, бронетехника и живая сила.

Прикрывали бомбардировщики истребители Су-30СМ и Су-35С, вылетевшие с аэродрома Хмеймим.

После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования, отмечает Минобороны России.

РИА Новости