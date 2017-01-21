Накануне Барак и Мишель Обама покинули Белый дом, где провели с семьей последние 8 лет, уступив место новому избранному президенту США Дональду Трампу.

Впрочем, новое комфортабельное гнездышко для экс-президента, его первой леди и дочерей уже давно ожидает звездное семейство: Барак и Мишель Обама отныне будут жить в пригороде Вашингтона, в престижном районе Калорама, где они арендовали дом стоимостью $5,3 миллиона.

Особняк, построенный еще в 1928 году, принадлежит Джону Локхарту и занимает площадь в 716 квадратных метров. В нем девять спален, в каждой из которых своя ванная комната, гостиная с камином, кухня, буфетная и другие помещения.

Как долго семья Обамы планирует снимать эти просторные апартаменты, точно неизвестно, но как минимум до окончания школы их дочерью Сашей.

Elle.ru