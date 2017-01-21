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В мире

Трамп устроил овацию Клинтон на торжественном обеде - ВИДЕО 21.01.2017 05:23

Президент США Дональд Трамп во время торжественного обеда по случаю инаугурации попросил гостей встать, чтобы почтить свою бывшую соперницу на выборах кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Об этом сообщает Mediaite.

Бывший госсекретарь прибыла на церемонию, она и Трамп пожали друг другу руки. После обеда Трамп подошел к микрофону и обратился к собравшимся.

«Я был очень польщен, когда узнал, что президент Билл Клинтон и госсекретарь Хиллари Клинтон сегодня придут», — сказал Трамп. Раздались аплодисменты, и новый глава государства попросил всех присутствующих в зале встать и присоединиться.

Сам он также на протяжении некоторого времени аплодировал, и когда хлопки заглохли, он сказал: «Больше нечего сказать, потому что я очень уважаю этих двоих человек».

Хиллари Клинтон, в свою очередь, выразила благодарность за этот жест. «Я сегодня здесь, чтобы почтить нашу демократию и ее непреходящие ценности. Я никогда не перестану верить в нашу страну и ее будущее», — написала она в Twitter.

Лента.ру

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