Президент Чили Мишель Бачелет ввела режим ЧС в некоторых провинциях страны из-за сильных лесных пожаров.

"Я поручила министерству внутренних дел объявить зоной бедствия территории, пострадавшие от пожара, и ввести на них режим чрезвычайной ситуации", — написала президент в своём микроблоге в Twitter.

По словам министра внутренних дел Марио Фернандеса, которые приводит сайт правительства страны, министр сельского хозяйства Карлос Фурче будет возглавлять работу по ликвидации последствий пожара и мониторить текущую ситуацию.

РИА Новости