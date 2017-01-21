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В мире

Стали известны основные тезисы программы администрации Трампа 21.01.2017 02:08

На сайте Белого дома опубликована программа администрации Трампа в сфере внутренней и внешней политики.

Среди основных тезисов — пересмотр торговых соглашений, создание рабочих мест и укрепление вооруженных сил страны.

Белый дом обещает отменить «обременительное регулирование» энергетической индустрии, что должно помочь американским рабочим и повысить заработные платы более чем на $30 млрд за семь лет, говорится в документе. Там же отмечается, что новая администрация ставит целью использовать имеющиеся на территории США «энергетические резервы, и достигнуть энергетической независимости от ОПЕК и тех наций, которые враждебны интересам США».

Трамп, как отмечает Белый дом, разработал «смелый план создания 25 млн новых рабочих мест в предстоящем десятилетии и вернуться к 4%-ам ежегодного экономического роста». Реализация плана начнется с налоговой реформы.

Самым высоким приоритетом во внешней политике США станет победа над «Исламским государством» (группировка запрещена в России), а также другими радикальными исламистскими террористическими группами. Кроме того, новое руководство США намерено «восстанавливать американские вооруженные силы» и развивать дипломатию.

«Мир должен знать, что мы не направляемся за рубеж в поисках врагов, что мы всегда рады, когда старые враги становятся друзьями, а старые друзья — союзниками. Мир будет более мирным и более процветающим, если США будут более сильными и уважаемыми», — отмечается в сообщении Белого дома.

Также в программе указывается, что США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и начнут вести переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле.

Наконец, власти США планируют разработать новейшую систему ПРО для защиты против атак таких государств, как Иран и Северная Корея и уделять особое внимание кибератакам. Кроме того, будет «увеличено количество правоохранителей», а также начато строительство стены на границе, чтобы остановить нелегальную иммиграцию, остановить «банды и насилие, остановить наркотрафик».

Росбалт

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