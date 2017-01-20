Власти Мексики депортировали со своей территории более 90 кубинских мигрантов, пытавшихся попасть в Соединенные Штаты, после изменения миграционной политики США.

Об этом сообщил в пятницу национальный институт миграции латиноамериканской страны.

Ранее администрация бывшего президента США Барака Обамы отменила действовавшую более 20 лет практику, при которой мигранты с Кубы получали преференции и могли по так называемому "закону сухих/мокрых ног" претендовать на вид на жительство.

Группа кубинцев находилась в штате Чьяпас, куда они прибыли в разное время. В пятницу самолетом федеральной полиции Мексики они были депортированы из аэропорта города Тапачула.

Ранее таким мигрантам мексиканские власти давали срок в 20 дней для того, чтобы добраться по территории страны до границы с США и попытаться попасть на территорию соседнего государства.

Среди депортированных — 20 женщин и 71 мужчина. Их репатриация была произведена после того, как власти Кубы подтвердили кубинское гражданство данных лиц.

РИА Новости