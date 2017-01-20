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В мире

Миллиардер Сорос видит в Трампе потенциального диктатора 20.01.2017 10:42

Политика избранного президента США Дональда Трампа потерпит неудачу, а сам он мог бы стать диктатором.

Об этом заявил в интервью Bloomberg американский инвестор-миллиардер Джордж Сорос, пишет Lenta.ru.

«Я бы охарактеризовал его [Трампа] как обманщика, мошенника и потенциального диктатора. Но он лишь потенциальный диктатор, поскольку я уверен, что Конституция и политические институты Соединенных Штатов достаточно сильны... Он стал бы диктатором, если бы мог выйти сухим из воды, но он не способен на это», — заявил миллиардер.

Сорос выразил уверенность, что политика Трампа обречена на провал из-за своих внутренних противоречий, некоторые из которых олицетворяют советники избранного президента.

Говоря о перспективах мировых рынков, миллиардер заявил, что сейчас они находятся на «пике неопределенности», что препятствует долгосрочным инвестициям.

12 января стало известно, что Сорос потерял около миллиарда долларов на ставках против рынка во время ралли, возникшего после избрания на пост президента США Дональда Трампа.

В целом за год активы его инвесткомпании Soros Fund Management выросли на 5 процентов, что оказалось несколько хуже средних показателей по рынку.

Миллиардер являлся сторонником кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и пожертвовал на ее избирательную кампанию около 25 миллионов долларов.

1news.az

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