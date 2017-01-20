Президент США Дональд Трамп в пятницу пообещал определить курс развития своей страны и всего мира на многие годы вперед, передает Росбалт.

«Мы будем определять курс Америки и всего мира на многие, многие годы вперед», — сказал он, выступая с инаугурационной речью.

Он отметил, что «мы будем сталкиваться с вызовами, но выполним эту работу».

Вместе с тем он заверил, что США не будут навязывать свой образ жизни другим странам, оставляя за ними право на отстаивание собственных интересов.

«Мы будем искать дружбы с другими странами мира, но мы будем понимать, что это их право, ставить их интересы прежде всего. Мы не хотим навязывать свой образ жизни кому-либо, мы хотим, чтобы он просто был примером для всех, — сказал Трамп в своей инаугурационной речи. — Мы защищали границы других стран, пока отказывались защищать собственные. Это право любой нации — ставить свои интересы на первое место».

Кроме того, он отметил, что преступность, бандитизм и наркотики стоят жизни американцам. Он также пообещал, что эта «резня» закончится сегодня.

«Преступность, бандитизм, наркотики, которые унесли столько жизней и украли из нашей страны столько нереализованного потенциала. Эта американская резня закончится прямо здесь и прямо сейчас», — заявил Трамп. В своей речи он также пообещал «вернуть американцам работу и восстановить страну руками американцев и трудом американцев». А также новый президент США пообещал восстановить инфраструктуру, промышленность, новые технологии и армию.

По словам главы государства, американцы приступают к восстановлению своей страны.

«Мы, американцы, сегодня приступаем к великому национальному усилию по восстановлению нашей страны», — сказал он.

«С этого дня и впредь на первом месте будет только Америка», — заявил он в ходе своей речи в Вашингтоне. «Мы сделаем так, что Америкой снова будут гордиться. И да, сделаем Америку снова великой!» — этими словами завершил свою речь президент.

В пятницу 20 января в Вашингтоне прошла церемония инаугурации 45-го президента США.