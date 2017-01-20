USD1.8311
EUR1.9483
RUB0.0308
Brent54.40
WTI51.51
Золото1 206.65
S&P 500 Index2 263.69
Nikkei 22519 173.10
В мире

В Мельбурне автомобиль врезался в толпу пешеходов: трое погибших - ФОТО - ВИДЕО 20.01.2017 09:59

Легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на оживленной улице в центре Мельбурна, Австралия.

По меньшей мере, три человека погибли и 20 получили ранения.

Полиция штата Виктория заявила, что водитель действовал намеренно, но при этом власти не считают случившееся терактом, передают Би-би-си.

Водитель был арестован. Он «намеренно врезался в толпу», сказал журналистам глава полиции штата Виктории Стюарт Бейтсон. Согласно заявлению полиции, случившееся связано с ножевой атакой, произошедшей ранее в другой части города.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (3 утра по Гринвичу) на оживленном перекрестке на пересечении Бурк-стрит и Квин-стрит. У многих пострадавших тяжелые ранения, они доставлены в больницу.

На видеозаписях виден бордовый седан, который беспорядочно двигается кругами около железнодорожного вокзала на Флиндерс-стрит.

Экс-глава полиции штата Виктории Кристина Никсон рассказала телеканалу ABC, что видела перевернутую коляску, но в ней не было ребенка.

Королевская детская больница Мельбурна сообщила, что в нее были доставлены 10 пациентов.

«Автомобиль врезался в людей недалеко от офисов и магазина, и подбросил их в воздух, а затем поехал дальше», - рассказал Би-би-си один из очевидцев.

«Люди кричали, было много шума и пыли, - описывает ситуацию свидетель. - Я думал, что здание обрушилось».

Согласно агентству Рейтер, у водителя в руках было оружие, которое он выставил из окна. Очевидцы также сообщают, что слышали выстрелы. По их словам, водитель въехал в толпу и не останавливался.

Полиция перекрыла центр города и приостановила движение общественного транспорта.

В Мельбурне сейчас проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, и в городе намного больше туристов. Согласно властям, этот инцидент не отразится на работе теннисного турнира.

1news.az

3144количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. В свои 27 лет Айша Амирова весит всего 27 килограммов… - ФОТОРевнивая жена, ломаный турецкий, 150 тысяч и женщина впридачу: Что сказал на допросе террорист – ФОТО – ВИДЕО20 января 1990 года. Хроника преступления глазами жертв и очевидцев - ФОТОВ Бразилии нашли обгоревшее тело исполнительницы хита «Ламбада» - ВИДЕОВ России выпустили на свободу азербайджанца, обвиняемого в жестоком убийстве – ВИДЕОПод завалами высотного здания в Тегеране остаются десятки пожарных – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОНа Берлинской неделе моды представлена модная коллекция «Карабах» - ФОТОПогребенные заживо: гостиница, на которую сошла лавина в Италии – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОНа воровской пирушке у «Деда Хасана» присутствовал Серж Саргсян – ВИДЕОВ Нью-Йорке на митинг против Трампа вышли мэр и голливудские актеры - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

20 января13:33 Горбачева вызывают в суд по делу о штурме Вильнюсской телебашни, от допроса в Баку он уклоняется13:15 Вершина мученичества: хроники «Черного января» - ФОТО - ВИДЕО12:48 Официант вернул посетителю забытую сумку с 4 миллионами рублей12:46 Если Азербайджан поставит нам достаточно газа, степень зависимости от России будет нулевой – Глава Минэкономики Грузии12:27 Советские десантники вспоминают 20 января: «Разведроты разогнали два блока азеров и дали дорогу полку на Баку…»12:14 Память шехидов 20 Января почтена минутой молчания12:08 Азербайджан формирует делегацию для переговоров с ЕС по новому партнерскому соглашению12:01 В 2016 году объем промышленного производства в Азербайджане снизился незначительно11:47 Азербайджанский народ идет в Шехидляр хиябаны, чтобы почтить память жертв 20 Января - ФОТО11:41 В Баку соберется рабочая группа по статусу Каспия11:25 Пан или пропал. Чего ждать миру от Дональда Трампа?11:21 В 2016 году ВВП Азербайджана снизился на 3,8% - Госкомстат11:05 Генерал-лейтенант Айдемиров: «В случае начала крупномасштабных боевых действий армяне не продержатся и трех дней»10:42 Миллиардер Сорос видит в Трампе потенциального диктатора10:40 Президент Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов