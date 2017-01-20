Легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на оживленной улице в центре Мельбурна, Австралия.

По меньшей мере, три человека погибли и 20 получили ранения.

Полиция штата Виктория заявила, что водитель действовал намеренно, но при этом власти не считают случившееся терактом, передают Би-би-си.

Водитель был арестован. Он «намеренно врезался в толпу», сказал журналистам глава полиции штата Виктории Стюарт Бейтсон. Согласно заявлению полиции, случившееся связано с ножевой атакой, произошедшей ранее в другой части города.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (3 утра по Гринвичу) на оживленном перекрестке на пересечении Бурк-стрит и Квин-стрит. У многих пострадавших тяжелые ранения, они доставлены в больницу.

На видеозаписях виден бордовый седан, который беспорядочно двигается кругами около железнодорожного вокзала на Флиндерс-стрит.

Экс-глава полиции штата Виктории Кристина Никсон рассказала телеканалу ABC, что видела перевернутую коляску, но в ней не было ребенка.

Королевская детская больница Мельбурна сообщила, что в нее были доставлены 10 пациентов.

«Автомобиль врезался в людей недалеко от офисов и магазина, и подбросил их в воздух, а затем поехал дальше», - рассказал Би-би-си один из очевидцев.

«Люди кричали, было много шума и пыли, - описывает ситуацию свидетель. - Я думал, что здание обрушилось».

Согласно агентству Рейтер, у водителя в руках было оружие, которое он выставил из окна. Очевидцы также сообщают, что слышали выстрелы. По их словам, водитель въехал в толпу и не останавливался.

Полиция перекрыла центр города и приостановила движение общественного транспорта.

В Мельбурне сейчас проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, и в городе намного больше туристов. Согласно властям, этот инцидент не отразится на работе теннисного турнира.

1news.az