Президент США Барак Обама и первая леди Мишель приветствовали избранного президента Дональда Трампа и его супругу Меланью у одного из входов в Белый дом.

«Избранный президент, как вы поживаете? Рад вас видеть. Поздравляю», — сказал Обама и пожал руку Трампу.

Оба президента улыбнулись друг другу, но ответ Трампа не удалось расслышать во время трансляции.

Мишель Обама обняла Трампа, и они поцеловали друг друга в обе щеки. Меланья преподнесла Бараку и Мишель подарок.

«Вы принесли нам подарок?» — удивилась первая леди. Затем они все вместе улыбнулись для фотокорреспондентов и прошли внутрь здания.

Gazeta.ru