Президент США Барак Обама покинул рабочий кабинет президента США — Овальный кабинет, сообщает Fox News.

Обама вышел из кабинета и направился в другую часть Белого дома, где он вместе со своей супругой Мишель встретятся с избранный президентом Дональдом Трампом и будущей первой леди Меланьей.

Также у Трампа и его супруги Меланьи запланировано чаепитие в Белом доме с Обамой и первой леди Мишель.

