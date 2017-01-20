В Пентагоне заявили, что в ходе авиаударов сил американских ВВС в Сирии был уничтожен один из главарей террористической организации «Аль-Каида». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Утверждается, что боевик Мохаммад Хабиб Буссадун ат-Туниси был ликвидирован в сирийской провинции Идлиб 17 января.

«Он принимал участие в оказании помощи экстремистам и в проведении внешних операций, а также был связан с террористическими заговорами с целью атаковать страны Запада. Буссадун прибыл в Сирию в 2014 году, до этого проведя несколько лет в странах Европы и Ближнего Востока, где он поддерживал связи с несколькими экстремистами»,— отметили в ведомстве.

Ранее Пентагон ликвидировал одного из главарей группировки «Аль-Каида» на Аравийском полуострове.

Gazeta.ru