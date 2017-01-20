Избранный президент США Дональд Трамп намерен подписать ряд исполнительных указов сразу после вступления в должность в день инаугурации, передает Reuters.

Сообщается, что в первый день в Белом доме Трамп сделать первые шаги к строительству стены на границе с Мексикой и ограничению иммиграции.

Отмечается, что он намерен также отменить некоторые указы уходящего главы государства Барака Обамы.

Республиканец также посетит штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ ), которое неоднократно подвергал критике во время предвыборной кампании и после своего избрания.

Ранее телеканал CNN смоделировал репортаж о последствиях убийства избранного президента США Дональда Трампа на инаугурации 20 января.

Gazeta.ru