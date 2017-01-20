Воинский контингент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), начавший интервенцию в Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии", наносит удары по военным объектам, не встречая сопротивления, заявил РИА Новости представитель сенегальской армии полковник Абду Ндиайе.

"Целями (ударов) стали объекты военного значения, сопротивления пока не оказывается", — сообщил военный.

В среду национальная ассамблея Гамбии продлила полномочия проигравшего выборы президента Яйя Джамме, который должен был передать власть избранному главе государства Адаме Барроу 19 января.

В ночь на пятницу военные Сенегала заявили о вводе войск на территорию Гамбии.

Совет безопасности ООН принял представленный Сенегалом проект резолюции, которая позволит ЭКОВАС предпринимать "все необходимые меры", чтобы удостовериться в передаче полномочий президента в Гамбии.

Избранный президент Гамбии Адама Барроу официально вступил в должность в посольстве Гамбии в столице Сенегала Дакаре.

РИА Новости