Мексика экстрадировала одного из самых известных наркобаронов Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка в США, где он обвиняется в контрабанде крупных партий наркотиков и убийстве. Эту информацию подтвердили власти Мексики.

По данным мексиканских СМИ, наркобарон был замечен в аэропорту Сьюдад-Хуарес, откуда он предположительно должен был вылететь в США.

С запросом об эктрадиции Хоакина Гусмана к властям Мексики обратились два американских штата - Калифорния и Техас. Пока не сообщается, куда именно будет доставлен Гусман.

Мексика согласилась экстрадировать наркодельца только после того, как прокуратура США пообещала, что к Гусману не будет применена смертная казнь.

Гусман бежал из мексиканской тюрьмы летом 2015 года через тоннель и провел в бегах полгода. В январе прошлого года его задержали.

Впервые Гусман был арестован в Гватемале в 1993 году, а в 2001 году он сбежал из особо охраняемой тюрьмы Пуэнте-Гранде. 13 лет он находился на свободе, затем был арестован.

В течение многих лет Хоакин Гусман был одним из самых разыскиваемых преступников мира. В 1980-е годы Коротышка основал наркокартель "Синалоа", на который приходилась четверть всего наркотрафика в США, идущего через Мексику.

Гусман родился в 1957 году в семье фермеров. Его первый связанный с наркобизнесом опыт пришелся на время работы на полях марихуаны и опийного мака.

Несмотря на то, что он является лидером одного из наиболее влиятельных и жестоких наркокартелей, некоторые жители Синалоа считают Гусмана современным Робин-Гудом, который может обеспечить населению большую безопасность, чем государство.

Об экстрадиции Гусмана в США стало известно за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял, что мигранты, прибывающие в США через мексиканскую границу, являются преступниками, а Штаты становятся "свалкой для Мексики".

BBC Russian