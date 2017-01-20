Президент США Барак Обама написал прощальное письмо для американцев. Текст письма опубликован на сайте Белого дома.

Обама отметил, что оставлять прощальное письмо в Овальном кабинете для преемника — давняя традиция, и добавил, что перед этим хочет поблагодарить граждан за честь быть 44-м президентом США.

«Все, что я узнал за время пребывания в должности, я узнал от вас. Вы сделали меня лучше как президента, и вы сделали меня лучше как человека», — написал он.

Обама также отметил события, которые произошли за время его пребывания в должности, и заявил о вкладе каждого американца в будущее страны.

Он также добавил, что Америка — не проект одного человека.

«Самым мощным словом в нашей демократии является слово «мы». Мы — народ. Мы все преодолеем. Да, мы сможем», — написал он.

Ранее президент США Барак Обама в ходе своей пресс-конференции заявил, что в ближайшее время не хотел бы занимать какие-либо выборные должности.

Gazeta.ru