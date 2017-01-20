Вице-президент США Джозеф Байден в разговоре с премьером Косово Хашимом Тачи выразил надежду на нормализацию отношений Сербии и Косово, сообщил в четверг Белый дом.

По его данным, разговор двух политиков состоялся в среду.

"Вице-президент выразил надежду на то, что Косово и Сербия смогут преодолеть недавние трения и сделать более интенсивными усилия по нормализации отношений посредством диалога под эгидой ЕС", — говорится в сообщении.

В тот же день Байден поговорил с президентом Кипра Никосом Анастасиадесом и лидером турецкой кипрской общины Мустафой Акинчи. Он поблагодарил обоих политиков за "нацеленность, которая привела к историческому прогрессу в переговорах" по урегулированию кипрской проблемы. Байден также выразил надежду на продолжение переговоров.

Кроме того, вице-президент США пообщался с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, которого поблагодарил за участие в переговорах по Кипру.

РИА Новости