Съемочная группа Би-би-си, работающая над передачей Spy in the Wild, сняла на видео самку орангутана, которая научилась пилить ветки обычной пилой.

Ранее людям удавалось научить пользоваться пилой орангутана, содержащегося в неволе, но в дикой природе это пока первый случай такого рода. Операторов поразило то, что животное догадалось удерживать ветку ногами, чтобы легче было пилить.

Программа Spy in the Wild снимается с помощью скрытых камер. Некоторые из них спрятаны внутри роботов, изображающих животных, что позволяет запечатлеть их сородичей с очень близкого расстояния. Операторы подсадили к самке робота-орангутана, который тоже стал пилить ветку. Они отметили, что в животном, по-видимому, проснулся дух соперничества, и она начала пилить с удвоенным энтузиазмом, однако быстро устала.

РИА Новости