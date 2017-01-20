Госдепартамент США получил от России приглашение на встречу по Сирии в Астане, но решение будет принимать команда будущего президента Дональда Трампа, который вступает в должность в пятницу, сказал журналистам в четверг представитель госдепартамента Джон Кирби.

Он подтвердил, что приглашение было получено посольством США в Москве и передано в госдепартамент.

"Так что мы знаем, что есть приглашение к участию США. Но насколько я знаю, никакого решения на этот счет принято не было и, как сказал на прошлой неделе госсекретарь, это решит будущая команда, а не он", — сказал Кирби.

По его словам, уходящая администрация считает, что США должны участвовать во встрече, но не ей это решать.

РИА Новости