В сети появилось видео, на кадрах которого спасателям удалось пробраться внутрь гостиницы в Италии, на которую сошла снежная лавина.

На видеокадрах можно видеть пустые помещения, а также завалы снега, попавшие в здание.

ЧП произошло в среду вечером. Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором могли находиться более 20 туристов и гостиничный персонал.

Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. Первая группа спасателей прибыла к отелю на лыжах только примерно в 04:30 в четверг.

В результате спасательной операции были извлечены из-под лавины два человека. Судьба остальных остается неизвестной. Спасатели отмечают, что связи с ними нет.

РИА Новости

12:28

В отеле «Риджопиано» в провинции Пескара итальянского региона Абруццо, на который 18 января сошла снежная лавина, обнаружено около 30 тел погибших. Об этом сообщает Reuters.

Спасатели с трудом смогли добраться до места катастрофы и войти внутрь заваленного снегом здания. Оказана помощь двум пострадавшим, которые в момент схода лавины находились вне помещения и стали очевидцами произошедшего.

Согласно поступавшим ранее данным, три человека числятся пропавшими без вести. По другим сведениям, среди постояльцев отеля были дети.

Лавина, накрывшая «Риджопиано», сошла в результате серии подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д’Италия в Абруццо. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы утром 18 января.

Lenta.ru