Джулиан Ассанж готов прибыть в США, чтобы ответить на обвинения, в случае если ему гарантируют соблюдение всех прав, сообщает WikiLeaks, основателем которого и является гражданин Австралии.

Ранее Ассанж заявил, что согласится на экстрадицию в США, если власти помилуют военного Брэдли Мэннинга. Мэннинг выйдет на свободу в мае 2017 года после семи лет заключения вместо 35-летнего срока, назначенного судом за передачу WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов.

"Ассанж с радостью поедет в США при условии, что ему будет гарантировано соблюдение всех его прав", — говорится в сообщении на аккаунте WikiLeaks в Twitter.

Assange is still happy to come to the US provided all his rights are guarenteed despite White House now saying Manning was not quid-quo-pro.