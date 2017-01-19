Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что все решения Евросоюза по санкциям против России являются самостоятельными и будут зависеть от ситуации, а не от решений, принятых США.

"Решения ЕС принимаются не в Вашингтоне, они принимаются в Брюсселе и в других местах, где потребуется, 28 странами, а в будущем — 27 странами. Наше решение по санкциям против России из-за присоединения Крыма и агрессии против Украины будут постоянно и всегда оцениваться по ситуации, останутся связанными с полной имплементацией "Минских соглашений", ситуацией на востоке Украине и не будут зависеть от решений, принятых в других местах", — заявила она, выступая на мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

РИА Новости