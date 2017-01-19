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В мире

МИД Ирана: Тегеран может удивить Трампа, если тот отменит ядерную сделку 19.01.2017 22:24

Иран не беспокоится по поводу возможных действий избранного президента США Дональда Трампа касательно ядерной сделки и знает, как выйти из ситуации, если американский президент отменит соглашение, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Ранее Трамп назвал в интервью европейским изданиям сделку с Ираном "одним из худших соглашений", которые когда-либо были заключены. В ходе президентских выборов в США Трамп не раз критиковал администрацию Барака Обамы за эту сделку и грозился ее пересмотреть. Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, заявил, что оптимистично настроен относительно будущего сделки по иранской ядерной программе, отметив, что Трамп не сможет отменить ее в одностороннем порядке.

"Чтобы он (Трамп – ред.) не сделал с ядерной сделкой, мы не волнуемся по этому поводу, так как у нас свои варианты. Но мы верим, что в интересах каждого придерживаться соглашения. Самое важное, что это международное соглашение. Это не двустороннее соглашение между Ираном и США", — заявил Зариф.

"Президент Трамп любит сюрпризы, и мы его удивим", — ответил Зариф на вопрос о том, что сделает иранское правительство, если Трамп откажется от ядерной сделки. Он отказался подробнее ответить на этот вопрос, так как, по его словам, тогда "это перестало бы быть сюрпризом".

Иран и "шестерка" международных посредников в июле прошлого года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.

РИА Новости

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