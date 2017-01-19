Комитет по делам вооруженных сил сената США практически единогласно одобрил кандидатуру отставного генерала Джеймса Мэттиса на пост главы Пентагона. Об этом сообщает Reuters.

За кандидатуру Мэттиса проголосовали 26 сенаторов комитета, один — против. Таким образом, следующим шагом станет голосование за его кандидатуру в сенате. Как отмечает агентство, имя сенатора, проголосовавшего против Мэттиса, неизвестно.

Ранее специальный комитет американского сената принял решение разрешить отставному генералу Джеймсу Мэттису выдвинуть свою кандидатуру на пост гражданского министра обороны.

Gazeta.ru