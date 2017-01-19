Венесуэла не хочет присоединяться к ненавистникам избранного президента США Дональда Трампа, и готова сотрудничать с США, если Вашингтон будет строить эти отношения на принципе взаимоуважения, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Я не знаю, что будет делать Дональд Трамп, но я не хочу присоединяться к ненавистникам Трампа, мне это не нужно", — заявил Мадуро в ходе общения с журналистами по видеоконференции из Каракаса.

По его словам, сейчас во многих СМИ идут "грязные кампании" против Трампа.

"И я прошу Бога, чтобы Трамп изменил политику по отношению к Венесуэле, потому что мы готовы сотрудничать с США на основе взаимоуважения", — добавил он.

РИА Новости