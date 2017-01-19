USD1.8045
EUR1.9302
RUB0.0304
Brent55.64
WTI52.65
Золото1 213.67
S&P 500 Index2 267.89
Nikkei 22518 815.90
В мире

Обама заявил, что США без свободных СМИ не были бы демократической страной 19.01.2017 06:10

Уходящий президент США Барак Обама заявил, что без свободных СМИ Соединенные Штаты не были бы демократической страной.

"В своем прощальном послании (народу США) я много говорил о состоянии нашей демократии. Безусловно, для этого необходима свободная пресса. Это часть того, как эта страна, как этот великий эксперимент работает. Это не работает, если у нас нет хорошо информированных граждан", — сказал Обама на своей последней пресс-конференции в Вашингтоне.

Он поблагодарил журналистов, которые эти годы освещали его работу на посту президента, отметив, что ценит их работу, даже если не всегда согласен с оценками, которые они дают его деятельности.

Обама уйдет в отставку в пятницу, 20 января, президентом станет избранный в ноябре Дональд Трамп.

РИА Новости

290количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
«Сначала я хотел взорвать Таксим»: При аресте стамбульский террорист молил о пощаде – ФОТО - ВИДЕОАмериканец лишился семи зубов из-за взорвавшейся электронной сигареты – ФОТОПутин: «Российские проститутки – лучшие в мире» - ВИДЕОСын Шарлиз Терон становится все больше похож на девочку – ФОТОДед расправился с внуком, отрезав гениталии и задушив егоВ Сеть попало видео пьяной Берен Саат и дурачившегося на камеру Халита Эргенча – ВИДЕОВ Украине впервые родился ребенок от трех родителейНаташе Королевой разрешили посетить Киев в связи со смертью бабушки – ФОТОДжейми Дорнан: «Я вообще ничего не знал о БДСМ - мне это было неинтересно» - ФОТО – ВИДЕОРукоприкладство в детском саду: Полиция рассмотрит жалобу родителя об избиении его сына воспитательницей - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

19 января08:00 Обама связал антиамериканскую риторику в России с президентством Путина07:00 Комитет сената США одобрил кандидатуру Мэттиса на пост главы Пентагона06:28 Мадуро: Венесуэла готова сотрудничать с США на основе взаимоуважения06:10 Обама заявил, что США без свободных СМИ не были бы демократической страной06:00 Мадуро объявил о присуждении Путину премии Уго Чавеса05:45 В Канне ограбили ювелирный магазин на 15 миллионов евро05:16 Трамп придумал слоган для президентской кампании 2020 года04:43 Злоумышленники напали на генконсульство Турции в Цюрихе04:12 Войска Сенегала готовы войти в Гамбию, если ее президент не уступит власть03:41 Пользователи выяснили, как вывести iPhone из строя при помощи эмодзи03:22 Супруга Джорджа Буша-старшего попала в больницу вслед за мужем02:50 Барак Обама: санкции против России ввели из-за ее посягательства на суверенитет Украины02:18 Никки Хейли: «Трамп не собирается вводить регистрацию мусульман»01:50 Лейла Алиева посетила Конгресс-центр, в котором проводится Всемирный экономический форум - ФОТО01:40 Пресс-секретарь «Роснефти» корреспонденту BBC: Ребят, вы охренели на самом деле