Уходящий президент США Барак Обама заявил, что без свободных СМИ Соединенные Штаты не были бы демократической страной.

"В своем прощальном послании (народу США) я много говорил о состоянии нашей демократии. Безусловно, для этого необходима свободная пресса. Это часть того, как эта страна, как этот великий эксперимент работает. Это не работает, если у нас нет хорошо информированных граждан", — сказал Обама на своей последней пресс-конференции в Вашингтоне.

Он поблагодарил журналистов, которые эти годы освещали его работу на посту президента, отметив, что ценит их работу, даже если не всегда согласен с оценками, которые они дают его деятельности.

Обама уйдет в отставку в пятницу, 20 января, президентом станет избранный в ноябре Дональд Трамп.

РИА Новости