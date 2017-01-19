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В мире

ИГИЛ за год потеряла четверть подконтрольной территории – ФОТО 19.01.2017 17:56

Террористическая группировка ИГИЛ в 2016 году утратила контроль примерно над четвертой частью ранее захваченных территорий в Сирии и Ираке.

Как передают Би-би-си, об этом сообщила британская аналитическая компания IHS Markit.

По данным экспертов, в течение года джихадисты оставили почти 18 тыс. квадратных километров, и сейчас площадь контролируемой ими территории составляет 60,4 тыс. квадратных километров.

То есть в 2016 году боевики ИГИЛ утратили 23% ранее захваченных территорий, а годом ранее – 14%, отмечается в докладе.

«ИГИЛ понесла беспрецедентные территориальные потери в 2016 году. Это касается и районов, игравших ключевую роль в планах группировки», - говорит старший аналитик IHS Markit Колумб Стрэк.

Тот факт, что боевики ИГИЛ в декабре прошлого года снова заняли Пальмиру, он объясняет тем, что «силы Асада и их союзники были в это время заняты Алеппо».

По словам Стрэка, правительственная армия Ирака демонстрирует «устойчивый прогресс» в освобождении восточных районов Мосула, несмотря на ожесточенное сопротивление джихадистов.

«Мы рассчитываем, что иракская правительственная армия займет Мосул в первой половине [текущего] года», - отмечает Стрэк.

Как отмечается в экспертном докладе, самым сложным этапом в борьбе против ИГИЛ станет восстановление контроля над сирийским городом Ракка, который считается главным оплотом джихадистов.

«Ракка представляет собой центр ИГИЛ, и они вряд ли покинут ее без боя», - отмечает Колумб Стрэк.

Аналитики IHS Markit также подчеркивают, что среди боевиков ИГИЛ усиливаются разногласия между приверженцами более традиционной исламской доктрины и последователями более радикальных течений в исламе.

По мнению экспертов, это может повысить число перебежчиков из ИГИЛ и даже привести к расколу внутри группировки.

1news.az

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