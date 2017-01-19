Владельцы гаджетов Apple обнаружили новый баг, заставляющий iPhone и iPad выходить из строя, сообщает сайт 9to5mac.

Утверждается, что если отправить последовательность знаков и эмодзи, состоящую из трех символов: белого флага, ноля и радуги, — то iPhone адресата сообщения выйдет из строя. Данный баг обнаружен на iPad и iPhone с операционной системой iOS разных версий: от 10.0 до 10.2.1.

Специалисты уже рассказали, что стало причиной этого бага. Выяснилось, что указанная последовательность знаков включает в себя невидимый символ VS16, с помощью которого развевающийся белый флаг и радуга объединяются в один символ — эмодзи радужного флага. Однако, если между этими символами окажется ноль, то алгоритм, попытавшись объединить два смайла в один, вызовет сбой в работе устройства, заставив его зависнуть.

РИА Новости