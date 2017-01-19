Новая администрация не собирается вводить обязательную регистрацию мусульман на территории страны.

Об этом заявила кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли на слушаниях в комитете Сената Конгресса США.

"Мы не считаем, что необходимо вводить какой-либо реестр на основе религиозных убеждений, - отметила она. - Но нам необходимо знать, какие страны представляют из себя угрозу, и к приезжающим из них нам нужно относится с осторожностью и проверять их".

Хейли отвергла введение каких-либо списков для регистрации въезжающих мусульман.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что Вашингтон должен запретить всем без исключения мусульманам из других стран въезжать на территорию США. Впоследствии он изменил свою позицию, отметив, что Соединенным Штатам следует ввести запрет на въезд лишь для тех приверженцев ислама, которые прибывают из стран, где отмечается высокая террористическая активность.

ТАСС