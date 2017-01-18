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В мире

На инаугурации Дональд Трамп присягнёт на двух Библиях 18.01.2017 01:13

На церемонии вступления в должность президента США Дональд Трамп присягнёт на двух Библиях — Авраама Линкольна и своей собственной. 

Известно, что Библия Авраама Линкольна — непременный атрибут инаугурации американских президентов. Линкольн приобрёл её в 1861 году. Вторая Библия, на которой присягнёт Трамп, — его собственная, подаренная его матерью на выпускной из воскресной школы в 1955 году. 

К присяге Трампа приведёт председатель Верховного суда Джон Робертс.

Напомним, церемония вступления республиканца в должность состоится 20 января.

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