Новым главой Европарламента во вторник по итогам четвертого третьего тура голосования на пленарной сессии ассамблеи в Сстрасбурге избран представитель парламентской фракции Европейской народной партии (ЕНП), ведущей политической силы в Евросоюзе, 63-летний итальянец Антонио Таяни.

Об этом заявил покидающий пост председателя ассамблеи Мартин Шульц.

В ноябре он объявил уходе с главного поста в ЕП и решении возглавить в Германии избирательный список Социал-демократической партии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.

"Я констатирую, что новым главой Европарламента избран депутат Таяни", — сказал Щульц.

РИА Новости