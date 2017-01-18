Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен продолжать диалог с оппозицией в парламенте и настроен на положительный результат.

"Мы готовили предложения по всем направлениям к диалогу, и я хочу, чтобы он привёл к положительным результатам, я хочу, чтобы национальная ассамблея вылезла из ямы, в которую они сами себя загнали, и работали на интересы нации", — заявил Мадуро в ходе общения с журналистами по видеоконференции из Каракаса.

При этом он признал, что в оппозиции "есть разные взгляды".

Ситуация в Венесуэле, являющейся крупнейшим в Южной Америке экспортером нефти, приобрела критический характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти.

Кризис в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента год назад, никакого рабочего взаимодействия между законодательной и исполнительной властями нет. Мадуро ранее обвинял оппозицию в попытке "парламентского переворота", а парламент в свою очередь заявлял о нарушении конституции со стороны главы государства.

Девятого января оппозиционный парламент признал президента Мадуро отсутствующим на своем посту, однако позднее верховный суд решил, что все последние решения ассамблеи являются ничтожными.

РИА Новости