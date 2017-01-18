Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден приветствовали новость о том, что бывший информатор организации Челси Мэннинг выйдет на свободу через несколько месяцев, и поблагодарили тех, кто боролся за смягчение ему наказания.

"Ассанж: Спасибо вам, кто боролся за смягчение наказания Челси Меннинг. Ваше мужество и решимость сделали невозможное возможным", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" WikiLeaks.

Сноуден также выразил у себя в микроблоге в "Твиттере" благодарность тем, проводил кампанию в поддержку смягчения наказания бывшему информатору WikiLeaks "в эти трудные последние годы", отметив, что именно они "сделали это реальностью".

"Пусть это будет сказано здесь со всей искренностью, с добрым сердцем: Спасибо, Обама", - добавил он.

Ранее стало известно, что президент США Барак Обама смягчил наказание бывшему информатору WikiLeaks. 17 мая 2017 года она официально выйдет на свободу.

Напомним, что ранее в Twitter-аккаунте сайта WikiLeaks отмечалось, что если уходящий президент США Барак Обама помилует информатора сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, то основатель ресурса Джулиан Ассанж согласится на экстрадицию в Соединенные Штаты.

«Если Обама помилует Мэннинг, Ассанж согласится на выдачу в США, несмотря на явную неконституционность дела, заведенного министерством юстиции», — говорилось в твите.

Интерфакс