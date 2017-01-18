Число погибших при теракте на военной базе в малийском Гао увеличилось до 47 человек, включая пять террористов-смертников, передает Reuters.

При подрыве автомобиля на базе также пострадали 114 человек.

В минобороны Мали заявили, что данный террористический акт является самым жестоким за последние несколько лет в стране.

Gazeta.ru

16:10

В Мали в результате подрыва автомобиля в военном лагере города Гао погибли по крайней мере 25 человек, многие пострадали, передает Reuters со ссылкой на очевидца происшествия.

Сообщается, что в лагере находились как государственные войска, так и другие военные отряды, которые проводили совместный патруль в соответствии с предложенной ООН программой по снижению уровня насилия в Мали.

Ранее власти Мали заявили, что неизвестные похитили гражданку Швейцарии в городе Гао.

Gazeta.ru