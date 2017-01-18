Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, в 2016 году осужденная в РФ за причастность к убийству российских журналистов на востоке Украины, а после помилованная, заявила, что украинским властям придется отказаться от Крыма, чтобы вернуть Донбасс.

По словам парламентария, другого мирного пути она пока не видит. Народный депутат предупредила, что Донбасс может стать «очередным Приднестровьем».

Об этом Савченко заявила накануне в эфире телеканала »112 Украина». «Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма», - выразила уверенность депутат Рады.

Савченко напомнила, что Крым «сейчас остается непризнанной оккупированной территорией», «это очередное Приднестровье». «И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу», - заявила народный депутат.

Накануне замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил в эфире «112 Украина», что при условии сохранения санкций Киев сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года.

«По открытым источникам той же РФ, приблизительно в феврале-марте закончится проедание одного из двух общенациональных фондов. Таким образом, если Россия в конце концов прекратит финансовую поддержку деятельности этих террористических группировок (так в Киеве обозначают т.н. «ДНР» и «ЛНР»), то три-четыре месяца - это самый большой срок, который понадобится, чтобы освободить территорию. Как только начнется кризис, не будет иного выбора, как идти на уступки в сторону Украины», - заявил украинский чиновник.

Тука подчеркнул, что подобный результат возможен в случае сохранения, а еще лучше - усиления санкций в отношении России. По поводу Крыма замминистра говорил в ноябре прошлого года, что в ближайшие три-пять лет возврат полуострова в состав Украины невозможен.

Савченко 7 декабря встречалась с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким для переговоров по обмену военнопленными на Донбассе. По ее словам, на неофициальной встрече также присутствовали и представители российской стороны.

После переговоров Савченко заявила, что диалог был продуктивным. Также она опровергла в интервью украинским журналистам слухи о том, что была завербована во время пребывания в России и сейчас выполняет роль «проекта Кремля».

После возвращения на родину в мае 2016 года Савченко неоднократно выступала за переговоры с лидерами т.н. «ДНР» и «ЛНР» для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Однако официальный Киев придерживается другой точки зрения, считая руководство самопровозглашенных республик сепаратистами и террористами, а сами «ДНР» и «ЛНР» - оккупированными территориями.

Надежда Савченко участвовала в военных действиях на Донбассе в 2014 году. Затем она оказалась в России, где была осуждена на 22 года колонии по делу об убийстве журналистов ВГТРК на Донбассе. Суд установил, что она вела скрытое наблюдение и корректировку артиллерийского огня при обстреле, во время которого погибли российские корреспонденты Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Сама Савченко все обвинения отвергала.

25 мая ее обменяли на осужденных на Украине россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых в Киеве называют «бойцами ГРУ». Юридически обмен оформили через помилование осужденных президентами России и Украины.

Newsru