Американский астронавт Юджин Сернан – последний из стоявших на поверхности Луны людей – скончался на 83-м году жизни.

Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter НАСА.

Сернан побывал в космосе трижды. В 1996 году он был вторым пилотом корабля "Джемини-9", в 1969-м пилотировал "Аполлон-10", а спустя четыре года командовал миссией "Аполлона-17".

Корабль "Аполлон-17" в декабре 1972 совершил одиннадцатый и последний полет в рамках программы "Аполлон". В ходе этой миссии люди в шестой — и пока последний — раз высадились на Луне. Астронавты провели на спутнике Земли почти 75 часов и совершили три выхода из корабля. На поверхности Луны Сернан тогда написал инициалы своей дочери — "TDC".

РИА Новости