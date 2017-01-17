Сотрудники службы безопасности смогли оперативно скрутить нарушителя правопорядка.
Экс-премьер Франции, а ныне кандидат в президенты страны Мануэль Вальс во время своего визита в Бретань едва не получил пощёчину от одного из ненавистников.
На кадрах видно, как Вальс, выходя из мэрии в сопровождении министра обороны Франции Жана-Ива Ле Дриана в коммуне Ламбаль, жмёт руки своим сторонникам. В какой-то момент молодой человек, стоящий возле забора, пытается дать Мануэлю Вальсу пощёчину, однако сотрудники охраны экс-премьера оперативно обезвреживают нападавшего.
В ходе этого инцидента никто не пострадал. Позднее нападавший был задержан полицейскими.