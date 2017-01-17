Сотрудники службы безопасности смогли оперативно скрутить нарушителя правопорядка.

Экс-премьер Франции, а ныне кандидат в президенты страны Мануэль Вальс во время своего визита в Бретань едва не получил пощёчину от одного из ненавистников.

<p>На кадрах видно, как Вальс, выходя из мэрии&nbsp;в сопровождении министра обороны Франции&nbsp;Жана-Ива Ле Дриана&nbsp;в коммуне Ламбаль, жмёт руки своим сторонникам. В какой-то момент молодой человек, стоящий возле забора, пытается дать Мануэлю Вальсу пощёчину, однако сотрудники охраны экс-премьера оперативно обезвреживают нападавшего.</p> <p>В ходе этого инцидента никто не пострадал. Позднее нападавший был задержан полицейскими.</p>

На кадрах видно, как Вальс, выходя из мэрии в сопровождении министра обороны Франции Жана-Ива Ле Дриана в коммуне Ламбаль, жмёт руки своим сторонникам. В какой-то момент молодой человек, стоящий возле забора, пытается дать Мануэлю Вальсу пощёчину, однако сотрудники охраны экс-премьера оперативно обезвреживают нападавшего.

В ходе этого инцидента никто не пострадал. Позднее нападавший был задержан полицейскими.