Президент Гамбии Яйя Джамме объявил в стране режим чрезвычайного положения за сутки до истечения своих полномочий главы государства/

Об этом передает агентство Рейтер.

Соответствующее заявление было сделано в эфире канала государственного телевидения.

Проигравший выборы президент Джамме 19 января должен сдать свои полномочия избранному президенту Адаме Барроу, который набрал на выборах 45,5% голосов. Джамме получил 36,7%. Однако в конце декабря Джамме заявил, что не признает результаты выборов и отказался уходить в отставку.

РИА Новости