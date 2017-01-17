В рейтинге инновационных экономик мира, составленных агентством Bloomberg, лидирует Южная Корея, за ней следует Швеция, на третьей позиции – Германия, пишет Би-би-си.

Как поясняют составители рейтинга, в расчет берутся такие факторы, как траты на научные исследования и разработки, а также количество высокотехнологичных компаний в стране.

Агентство отмечает, что Южная Корея возглавляет рейтинг благодаря самой большой удельной величине расходов на научные исследования, патентной активности, производству с добавленной стоимостью и уровню высшего образования.

Что касается Швеции, то хотя власти страны и подняли налоги для бизнеса, жители сами по себе очень индивидуалистские и стремятся продвинуться и разбогатеть за счет выдвижения новых идей, считают в Bloomberg.

В десятку наиболее инновационных экономик также вошли Швейцария, Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль.

Страны Южного Кавказа – Азербайджан, Грузия, Армения – в рейтинг не включены. На постсоветском пространстве инновационными экономиками эксперты посчитали лишь Россию (26-е место), Литву (32-е место), Эстонию (33-е), Латвию (39-е), Украину (42-е) и Казахстан (48-е).

Россия, как отмечается в докладе, потеряла больше всего позиций в рейтинге, опустившись за год на 14 пунктов. Такое падение объясняется санкциями в отношении РФ и последствиями падения цен на энергоносители.

Индекс инноваций составляется на основе оценок семи показателей - затраты на научные исследования и разработки, продуктивность, присутствие в экономике высокотехнологичных компаний, распространенность высшего образования, добавленная стоимость товаров, число регистрируемых патентов и число исследователей.

1news.az