Выборы нового председателя Европарламента пройдут во вторник на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге.

Мартин Шульц объявил в ноябре об уходе с поста главы ЕП и решении возглавить в Германии избирательный список Социал-демократическую партию Германии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.

По мнению наблюдателей, претендентами на пост главы высшего органа представительной власти Евросоюза, который будет избран секретным голосованием, являются "народник" Антонио Таяни, социалист Джанни Пителла и либерал Ги Верхофстадт.

Тройка тяжеловесов

Шестидесятитрехлетний итальянец Антонио Таяни, в прошлом еврокомиссар по промышленности и предпринимательству, бывший также доверенным лицом экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, представляет парламентскую фракцию ведущей в Евросоюзе политической силы – правоцентристской Европейской народной партии. Она имеет наибольшее число депутатских мандатов в Европарламенте — 216 из 751.

Соотечественник Таяни – 58-летний Джанни Пителла — является выдвиженцем Партии европейских социалистов, второй по влиянию в Старом свете. Пителла возглавляет ее парламентскую фракцию, у которой 189 мандатов.

Наконец, бельгиец Ги Верхофстадт, в прошлом премьер-министр Бельгии, возглавляет парламентскую группу европейских либеральных демократов. В ее рядах 69 депутатов.

В отличие от Таяни и Пителлы, 63-летний Верхофстадт занимает жестко антироссийскую позицию, постоянно критикуя политику руководства РФ.

Черт в деталях

Реально противостоять "народнику" Антонио Таяни, которому наблюдатели прочат кресло главы ЕП, может только Джанни Пителла.

Авторитет Верхофстадта, которого члены ассамблеи ранее выдвинули своим представителем на переговорах по выходу Великобритании из ЕС, резко упал после предпринятой им неудавшейся попытки объединиться с депутатами от крупнейшей оппозиционной силы Италии "Движения 5 звезд", которая вместе с евроскептиками британской Партии независимости (UKIP) формирует в ЕП фракцию "Альянс за прямую демократию в Европе".

Соратники Верхофстадта по группе не поддержали его готовность отступить от идеалов демократии ради избрания главой Европарламента. Большинство депутатов сегодня убеждены в том, что председатель ассамблеи как руководитель института ЕС должен быть твердым защитником европейских ценностей и непримиримым борцом с политиками из числа популистов, националистов и "еврофобов".

Во имя этого "народники" пять лет назад неофициально договорились с социалистами, что их представители в случае избрания будут находиться у руля Европарламента попеременно, по 2,5 года.

Тем не менее, по взаимному согласию сторон, социалист Мартин Шульц занимал главный пост ЕП не полсрока, а все пять лет. После же его отставки мандат должен был перейти к одному из членов фракции Европейской народной партии.

Однако внезапная отставка Шульца, который был гарантом незыблемости договоренности, спутала карты и побудила главу политической группы социалистов Джанни Пителлу объявить ее больше недействующей. Данное решение лидер фракции "народников" Манфред Вебер назвал предательством коалиции, которая противостояла росту влияния евроскептиков в ассамблее.

Пителла, со своей стороны, заявил, что его группа больше не приемлет монополию во власти со стороны ЕНП, представителями которой также являются главы Еврокомиссии и Европейского совета Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск. При этом Пителла заявил об оппозиции социалистов к политике "народников", ввергнувшей ЕС в тиски жесткой экономии, недовольство которой все более активно проявляют рядовые европейцы.

Ключи от кабинета главы ЕП

Результатом раскола так называемой "большой коалиции" в ЕП стало то, что теперь избрание его главы зависит от голосов членов малых парламентских фракций, объединяющих популистов и евроскептиков.

Другие претенденты на кресло председателя ассамблеи, не имеющих реальных шансов занять его, выдвинуты фракциями консерваторов — фламандская националистка Хельга Стевенс, радикальных левых — итальянка Элеонора Форенца, "зелеными" — британец Жан Ламберт, радикальными правыми — румынка Лаурентиу Ребега.

Алгоритм выборов

Выборы главы ЕП начнутся с 9.00. Согласно ожиданиям, они не будут простыми и могут затянуться до вечера.

Новый председатель ассамблеи должен получить абсолютное большинство избирательных бюллетеней — 50% плюс один голос.

Процедурой предусмотрены три раунда голосования. Если победитель не будет определен после третьего тура, двое претендентов, набравших наибольшее количество голосов, встретятся в четвертом туре. В этом случае для победы требуется набрать простое большинство голосов. В случае ничьей председателем ЕП будет объявлен старший по возрасту кандидат.

На кресло главы ассамблеи может претендовать член ассамблеи, поддерживаемый одной из фракций или располагающий голосами как минимум 5% депутатов – не менее 38.

Европарламентариям предстоит также избрать 14 вице-председателей ЕП и пять квесторов, занимающихся административными и финансовыми вопросами.

РИА Новости