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В мире

Черный ящик рухнувшего под Бишкеком турецкого Boeing расшифруют в Москве - ФОТО 17.01.2017 15:16

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к расследованию причин крушения в поселке Дача-Суу под Бишкеком 16 января турецкого грузового Boeing 747, унесшего жизни 37 человек.

Как сообщает Hürriyet, на месте крушения уже обнаружен один из черных ящиков с переговорами экипажа и сотрудников аэропорта. Для расшифровки он будет доставлен в Москву, где с ним будут работать специалисты МАК.

Эксперты рассматривают три основные версии причин трагедии: технический сбой, ошибка пилотов и сложные погодные условия - в районе аэропорта в тот день был сильный туман.

Первый вице-премьер Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев, ссылаясь на специалистов, заявил, что разрешение на посадку дается, если видимость превышает 300 метров. Той ночью посадку совершили 11 пассажирских и грузовых самолетов.

«Есть мнение, что вина за трагедию лежит на пилотах. Экипаж разбившегося лайнера уже три раза приземлялся в «Манасе» и знал условия посадки», - сказал он.

Мухамметкалый Абулгазиев сообщил также, что по предварительной информации, пилоты уже несколько раз совершали авиарейс Гонконг-Стамбул с дозаправкой в Бишкеке.

В день трагедии видимость составляла 320 метров. Самолет должен был дозаправиться, и экипаж получил от аэропорта «Манас» разрешение на приземление: «Члены экипажа говорили, что могут посадить самолет. Но пропали с радаров».

По его словам, о причинах катастрофы можно будет говорить после расследования.

В то же время турецкая авиакомпания ACT Havayolları, которой принадлежал самолет, заявила, что перед вылетом из Гонконга самолет прошел полный технический осмотр, и никаких проблем обнаружено не было, а экипаж имел достаточно времени для отдыха.

Вторник, 17 января, объявлен в Кыргызстане Днем национального траура.

Ф.Багирова

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Густой туман или ошибка пилота? Новые подробности крушения турецкого Boeing под Бишкеком – ФОТО - ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

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