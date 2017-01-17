Десять человек были убиты за сутки в неспокойном мексиканском штате Герреро, причем шестеро из них были обезглавлены.

Об этом сообщил в понедельник представитель группы по координации вопросов безопасности штата Роберто Альварес.

По его словам, шесть обезглавленных тел были найдены оставленными в машине в административном центре штата городе Чильпансинго. Отрезанные головы находились там же, уложенные в пластиковый пакет.

Тела еще четырех убитых были найдены в городе Чилапа. Два тела были брошены убийцами на дороге, еще два были найдены полицией в одном из домов.

Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной преступных группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.

РИА Новости