Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Каире на открытии белорусско-египетского делового форума, отметил высокий потенциал белорусских разработок в области высоких технологий, подчеркнув, что к ним относится, в частности, популярный мессенджер Viber.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на БелТА.

"Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber", — заявил Лукашенко.Viber принадлежит международной компании Viber Media, чей главный офис находится в Люксембурге. Пункты разработки приложения распложены в белорусских Минске и Бресте, а также в Израиле.

РИА Новости